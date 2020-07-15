Netflix создаст фильм о юной мореплавательнице Джессике Уотсон

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Автомобили, на которых персонажи актёров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта ездили в фильме «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, будут проданы на торгах. С молотка уйдёт и другой реквизит, использованный в картине.

Торги проведёт аукционный дом Prop Store в Лондоне и Лос-Анджелесе 26 и 27 августа, сообщает The Independent. Прогнозируемая стоимость голубого Volkswagen, на котором ездил Питт, составила $20-30 тысяч долларов. А...