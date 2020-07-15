Netflix создаст фильм о юной мореплавательнице Джессике Уотсон

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство фильм, посвящённый австралийской мореплавательнице Джессике Уотсон. В 2009 году она стала самой молодой путешественницей, в одиночку совершившей кругосветный тур под парусом.
Режиссёром выступит Сара Спиллейн, известная по ленте «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи в главной роли. Сценарий напишет Кэти Рэндалл,
Я надеюсь, что картина вдохновит людей по всему миру попробовать себя в парусном спорте и также следовать вперёд за приключениями, — прокомментировала проект Уотсон.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер биографического фильма, рассказывающего о польской и французской учёной-экспериментаторе Марии Кюри. Картина получила название «Опасный элемент».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен