Netflix отказался добавлять в свой каталог «Комнату» Томми Вайсо

https://static.news.ru/photo/318ebe28-aa54-11ea-b710-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix не стал добавлять в свой каталог фильм «Комната» американского режиссёра Томмии Вайсо. Судя по всему, автор предлагал компании такую сделку.

Вайсо пообщался с подписчиками в Twitter, один из которых поинтересовался, появится ли «Комната» в онлайн-кинотеатре вслед за картиной Джеймса Франко «Горе-творец». Фильм в шуточной форме рассказывает о создании «Комнаты» и высмеивает самого Вайсо.

Netflix сказал нет, — написал кинематографист.

Лента «Комната» была снята в 2003 году. Томми Вайсо выступил продюсером, режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли. Проект был полностью снят на его личные деньги. Бюджет составил $6 млн, и откуда у автора на него взялись средства, до сих пор остаётся секретом. Картина провалилась в прокате, собрав всего $1800 и была названа критиками «худшей в истории».

Фильм позже приобрёл статус культового и в 2010-х годах стал одним из самых известных мемов, после чего по всему миру стали проходить спецпоказы ленты с участием актёров проекта.

Как писал NEWS.ru, боевик «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона, вышедший на стриминговом сервисе Netflix, получил 0% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас на сайте подгружено 19 рецензий от профессиональных критиков.