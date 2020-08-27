Netflix анонсировал сериал «Обитель зла»

https://static.news.ru/photo/f58e1fea-e865-11ea-9f61-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Стриминговый сервис официально объявил о запуске в производство хоррор-сериала «Обитель зла». Проект основан на одноимённой видеоигре, созданной студией Capcom.

Действие шоу будет разбито на две временные линии, сообщает Deadline. В первой главные героини Джейд и Билли Вескер переезжают в Нью-Ракун-Сити, где искусственно созданный корпоративный город угнетает подростков. Девушки выясняют, что город больше, чем кажется, а их отец что-то скрывает.

Вторая линия показывает мир в будущем, где население человечества сократилась до менее чем 15 млн людей. Остальные шесть млрд — люди и животные, заражённые T-вирусом и превратившиеся в монстров. Джейд, которой теперь 30 лет, борется за выживание и имеет дело с секретами прошлого о сестре, отце и самой себе.

Сценарий проекта, получившего восемь эпизодов, написал Эндрю Дабб, известный как автор «Сверхъестественного».

Ранее Netflix объявил о закрытии сериала «Видоизменённый углерод». Шоу получило два сезона, писал NEWS.ru.