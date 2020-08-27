Netflix анонсировал сериал «Обитель зла»

Стриминговый сервис официально объявил о запуске в производство хоррор-сериала «Обитель зла». Проект основан на одноимённой видеоигре, созданной студией Capcom.
Действие шоу будет разбито на две временные линии,
Вторая линия показывает мир в будущем, где население человечества сократилась до менее чем 15 млн людей. Остальные шесть млрд — люди и животные, заражённые T-вирусом и превратившиеся в монстров. Джейд, которой теперь 30 лет, борется за выживание и имеет дело с секретами прошлого о сестре, отце и самой себе.
Сценарий проекта, получившего восемь эпизодов, написал Эндрю Дабб, известный как автор «Сверхъестественного».
Ранее Netflix объявил о закрытии сериала «Видоизменённый углерод». Шоу получило два сезона, писал NEWS.ru.
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