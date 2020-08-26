Netflix закрыл сериал «Видоизменённый углерод» после двух сезонов

https://static.news.ru/photo/bdc15bdc-e83c-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии сериала «Видоизменённый углерод». Шоу получило два сезона.

Научно-фантастический проект, основанный на романах британского писателя Ричарда Моргана, оказался слишком затратным для платформы, сообщает Deadline. Кроме того, шоу не смогло набрать достаточного количества просмотров, чтобы продюсеры согласились продлить его.

События сериала происходят в XXVII веке, когда человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое. Роль главного героя Такеши Ковача в новом сезоне исполнил Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях». В первом сезоне персонажа играл шведский актёр Юэль Киннаман.

В марте Netflix опубликовал полнометражный аниме-фильм, созданный на основе сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис, писал NEWS.ru.