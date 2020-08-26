Netflix закрыл сериал «Видоизменённый углерод» после двух сезонов

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии сериала «Видоизменённый углерод». Шоу получило два сезона.
Научно-фантастический проект, основанный на романах британского писателя Ричарда Моргана, оказался слишком затратным для платформы,
События сериала происходят в XXVII веке, когда человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое. Роль главного героя Такеши Ковача в новом сезоне исполнил Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях». В первом сезоне персонажа играл шведский актёр Юэль Киннаман.
В марте Netflix опубликовал полнометражный аниме-фильм, созданный на основе сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис, писал NEWS.ru.
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