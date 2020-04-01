NBC выпустит фильм-продолжение сериала «Офис»

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Телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкле Скотте, после событий, описанных в шоу.

Как отмечает Screen Rant, актёр Стив Каррелл вернётся к роли Макйла в грядущем проекте. Премьера состоится на стриминговом сервисе Peacock, который в скором времени запустит NBC.

Майкл променял свою жизнь в качестве менеджера в бумажной компании на возможность стать семьянином. Когда дети подросли, он снова попробовал снять свой фильм, и у него получилось, — говорится в синопсисе картины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Стив Каррелл стал первым гостем нового YouTube-шоу своего коллеги по «Офису» Джона Красински, в которое тот посвятил только хорошим новостям.