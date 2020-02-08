https://static.news.ru/photo/dbef3412-4a4e-11ea-865e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мюзикла «Кошки» Фото: Amblin Entertainment

Мюзикл «Кошки», сиквел «Рэмбо: Последняя кровь», а также триллеры «Призраки Шерон Тейт», «Мэдея на похоронах» и «Фанат» номинированы на «Золотую малину» в категории «Худший фильм года». Антипремия «Золотая малина» традиционно вручается за день до «Оскара» в девяти категориях: за актёрские работы, режиссуру, сценарий, ремейк и худшую картину года.

В числе номинантов на звание худшего актёра в этом сезоне — Сильвестер Сталлоне («Рэмбо»), Джеймс Франко («Зеровилль»), Дэвид Харбор («Хэллбой»), Мэттью Макконахи («Море соблазна») и Джон Траволта («Фанат»). В категорию «Худшая актриса» попали Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»), Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы» и «Море соблазна»), Франческа Хэйуорд («Кошки»), Тайлер Перри («Мэдея на похоронах») и Ребел Уилсон («Мошенницы»).

В режиссёрской и сценаристской категориях «Золотую малину» может получить создатель «Кошек» Том Хупер. А фильм «Джокер», претендующий на «Оскар» в качестве лучшей картины года, попал в категорию «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, годом ранее действующий президент США Дональд Трамп стал худшим актёром по версии антипремии «Золотая малина». Жюри присудило американскому лидеру награду за участие в документальных фильмах «Смерть нации» режиссёра Динеша Д'Соузы и «Фаренгейт 11/9» Майкла Мура. В обеих картинах президент сыграл сам себя. Кроме того, Трамп выиграл в номинации «Худший дуэт» вместе со своей «бессменной мелочностью».