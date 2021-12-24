Назван российский фильм, вошедший в топ-3 самых популярных в 2021 году

Третьим среди самых популярных в мире фильмов в 2021 году на «Кинопоиске» стал «Майор Гром: Чумной Доктор», сообщает «ФедералПресс». Хитом оказалась «Лига Справедливости Зака Снайдера», а вторую строчку занял фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в первые четыре недели с даты его премьеры на сервисе. Учитываются подписчики «Яндекс.Плюса», которые посмотрели более двух минут тайтла, — объяснили в пресс-службе «Кинопоиска».

Вообще популярность российских фильмов и сериалов увеличилась на 16%. В рейтинг вошли «Конёк-Горбунок», «Мажор. Фильм», «Пищеблок» и другие картины.

Американский мультфильм «Рик и Морти» был самым популярным в течение пяти месяцев. А на сериал «Сверхъестественное», завершившийся 15-м сезоном, в 2021 году зрители потратили 25 млн часов.

Чаще всего любители кино пересматривали «Властелин колец: Братство кольца», а также возвращались к «Мести Индианы Джонса» и «Холодному сердцу».

Ранее сообщалось, что самым посещаемым ресурсом 2021 года стала социальная сеть TikTok. Она обогнала лидера 2020 года — сайт Google. Третье место заняла социальная сеть Facebook.