Мюзикл «Назад в будущее» выйдет в мае

https://static.news.ru/photo/3bb29c2e-f272-11ea-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Back To The Future - The Musical

Показ мюзикла «Назад в будущее», созданного по одноимённому фильму, состоится в мае 2021 года. Шоу пройдёт в лондонском театре Адельфи.

Представление показали в Манчестере в этом году, но его пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, напоминает NME. Кроме того, продюсеры опубликовали новый тизер постановки, в которой снова появился Кристофер Ллойд, сыгравший роль доктора Эмммета Брауна в оригинальной картине.

В ролике актёр встречается с Роджером Бартом, сыгравшим в мюзикле учёного, и Олли Добсоном в роли Марти МакФлая.

Я рад, что мюзикл «Назад в будущее» покажут в Лондоне. Слышал только восторженные отзывы о постановке в Манчестере, и с нетерпением жду возможности увидеть всё своими глазами, — прокомментировал шоу Ллойд.

Автором мюзикла выступил обладатель премии «Тони» Джон Рендо выступил . Постановщика консультировал режиссёр Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл, создавшие кинотрилогию.

Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри, также работавший над фильмами, писал NEWS.ru.