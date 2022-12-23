Мультипликатор Наумов рассказал, кто сможет потянуть ремейк «Чебурашки» Бывший замгендиректора «Союзмультфильма» Наумов: ремейк «Чебурашки» под силу только Карповой

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Бывший заместитель гендиректора «Союзмультфильма» Владимир Наумов считает мультипликатора Марину Карпову единственным человеком, который может сделать качественный перезапуск «Чебурашки». При этом в разговоре с NEWS.ru Наумов сказал, что эксплуатировать старые идеи не стоит.

Но все же если говорить о человеке, в данный момент времени способном качественно перезапустить историю «Чебурашки», то это, без всяких сомнений, будет Марина Карпова, больше никто в голову не приходит, — заявил Наумов.

Мультипликатор добавил, что снять ремейк «Чебурашки» на уровне оригинала не выйдет, так как в 1969 году «творили люди с другими жизненными установками и убеждениями».

Марина Карпова известна как режиссер-мультипликатор мультфильмов «Шиш» (2006), «Колобок» (2012), и «Мама цапля» (2015). Она также несколько раз становилась лауреатом Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

В свою очередь режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, что успех сериала про Чебурашку, как и любого кино, зависит от того, хорошо ли оно сделано: если 3D-модели персонажей будут выглядеть так, как в новом «Ну, погоди!», то относиться к проекту стоит с «большим опасением».

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева ранее заявила, что киностудия может снять сериал про Чебурашку, при этом проект не будет связан с новым фильмом, который выйдет в прокат 1 января 2023 года. Для сериала уже созданы 3D-модели персонажей.