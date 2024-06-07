«Мощное высказывание»: Учитель назвал впечатлившие его картины Учитель признался, что его впечатлили «Мастер и Маргарита» и «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Учитель

Режиссер и сценарист Алексей Учитель признался, что в числе свежих картин, созданных отечественными кинематографистами, его больше всего впечатлили «Мастер и Маргарита» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), он отметил, что ему нравится многое из того, что выходило на большие экраны в последние два года.

Я смотрю все, что выходило, и мне очень многое нравится. И «Мастер и Маргарита», и, конечно, «Слово пацана». Но я такой человек, заинтересованный чуть-чуть, поскольку там моя дочь [Анна Пересильд] снималась. Но это мощное высказывание. Это то, о чем я всегда говорю: сочетание автора, который хочет себя выразить, и некоего зрительского потенциала. Когда это совпадает, получается великое произведение, — отметил он.

Учитель добавил, что на базе основанной им киностудии Rock Films также создается много качественного кино. В пример он привел фантасмагорическую картину «Ниша» режиссера Антона Ермолина, который собрал множество наград на кинофестивалях.

Это мир современный, фантазийный немножко, с необычным героем, и это было интересно, — поделился он впечатлениями от картины.

Актриса Анна Пересильд завысила планку, снявшись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил ранее Алексей Учитель. Он отметил, что наследнице стоит быть крайне избирательной, выбирая новые проекты для съемок.