Миккельсен высказался о ремейке «Ещё по одной» с Ди Каприо

https://static.news.ru/photo/bc5e1292-b79b-11eb-a52b-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Еще по одной» Фото: Film i Väst

Датский актёр Мадс Миккельсен высказался об идее снять американскую версию фильма «Ещё по одной» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, пишет Entertainment Weekly.

Миккельсен отметил, что сделать любой ремейк непросто, однако он понимает, почему в Голливуде решили переснять оскароносный фильм. По его мнению, оригинальная картина недостаточно масштабна, несмотря на то, что её посмотрело много людей. При этом он признал, что американцы пьют не так, как датчане.

Культура потребления в странах разная, особенно это касается Дании и Америки. Все хотят узнать, не подойдут ли в Америке к этому вопросу совсем по-другому. Вполне возможно. А возможно, что и нет. Я хочу сказать, что фильм всё же о принятии жизни и поиске себя. И если создатели ремейка это поймут, они обретут некоторую свободу в плане алкоголя, — считает актёр.

Ранее стало известно, что компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Предполагается, что в США сценарий напишут специально под голливудского актёра.