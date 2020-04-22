Кино

Lionsgate планирует приквел «Голодных игр»

10:31, 22 апреля 2020

Кинокомпания Lionsgate запустила в производство приквел к трилогии «Голодные игры». Фрэнсис Лоуренс вернётся в кресло режиссёра.

За сценарий отвечают автор оригинальных романов Сьюзен Коллинз, а также Майкл Арндт, известный по работе над «Маленькая мисс Счастье», сообщает The Hollywood Reporter.

В основу ленты ляжет новый роман «Баллада о певчих птицах и змеях», выход которого ожидается 19 мая.

Как писал NEWS.ru, сюжет романа развернётся за 64 года до событий основной истории. Книга расскажет о молодом Кориолане Сноу, который решает выступить в качестве ментора на десятых Голодных играх.

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