Lionsgate планирует приквел «Голодных игр»

Фанаты популярного сериала «Теория большого взрыва» через год после закрытия ситкома разглядели в нём предсказание о конце света. Как оказалось, оно было скрыто в заставке.

Полминуты на экране разворачивается ускоренная хроника развития цивилизации на Земле. Она сопровождается счётчиком, показывающим отсчёт лет. Он останавливается на 2020 году. Телезрители предположили, что создатели ситкома в 2007 году, когда...