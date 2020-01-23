Дональд Сазерленд (исполнитель роли Кориолана Сноу) Дональд Сазерленд (исполнитель роли Кориолана Сноу) Фото: Ken Ross/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Баллада о певчих птицах и змеях», являющаяся приквелом антиутопической серии книг «Голодные игры», расскажет о главном злодее.

Антагонистом произведения станет президент Кориолан Сноу, сообщает «Газета.ru».

Согласно опубликованному в СМИ отрывку произведения, сюжет романа развернётся за 64 года до событий основной истории.

Скорее всего, в книге речь пойдёт о том, как Сноу пришёл к власти в государстве Панем.

Как писал NEWS.ru, выход нового романа ожидается 19 мая 2020 года.

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