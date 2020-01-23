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На торгах в Москве, организованных аукционным домом «Литфонд», за 700 тысяч рублей была продана черновая рукопись песни Владимира Высоцкого «Палач». На ушедшем с молотка лоте присутствуют многочисленные авторские правки.

Представители «Литфонда» подчеркнули, что эстимейт рукописи составлял 500 тысяч рублей. Владелец лота теперь имеет уникальную возможность проследить за работой Высоцкого над текстом. Написанные строки существенно отличаются как от окончательного варианта,...