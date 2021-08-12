Мультипликатор Норштейн раскрыл причины популярности «Маши и Медведя»

Легендарный отечественный мультипликатор Юрий Норштейн раскрыл причины всемирной популярности российского мультсериала «Маша и Медведь». Своё мнение он высказал в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru.

«Маша и Медведь» — феномен. <...> Азарт восприятия ребёнком «Маши и Медведя» силён по той причине, что всё очень профессионально сделано в игровом плане, в плане развития характера главной героини, ну и в изобразительном тоже, — высказался Норштейн.

По мнению художника, подарившего нам «Ёжика в тумане», «Чебурашку» и многие другие культовые мультфильмы, сюжет «Маши и Медведя» очень привлекателен для детей потому, что «он даёт возможность понимания жизни на метафорическом, образном уровне». Норштейн пояснил: дети легко воспринимают мультфильм и переносят полученные знания на реальную жизнь. Свою точку зрения мультипликатор аргументирует тем, что ребёнку «нужно объяснить, что чайник может быть горячим», а колючка — острой. Помимо этого в «Маше и Медведе» хорошо проработана история, персонажи и, конечно, сама анимация выполнена на высочайшем уровне. Несмотря на однолинейность мультфильма, заметил Норштейн, характер Маши динамично развивается по ходу сюжета, что приводит к «взрослению» героини с каждой новой серией.

Ранее сообщалось о том, что российский мультсериал «Маша и Медведь» спустя 12 лет после создания занял первую строчку в рейтинге самых популярных детских мультфильмов.