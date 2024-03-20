Козловского и Раппопорт убрали из титров фильма Учителя Козловского и Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»

Актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль», передает «Бюллетень кинопрокатчика». Премьера картины прошла 20 марта, Козловский исполнил несколько ролей Бабок-ежек, а Раппопорт сыграла цыганку-гадалку.

По данным издания, актер был загримирован до неузнаваемости, а на персонажа артистки в финальном монтаже была «надета» маска при помощи компьютерной графики. Пресс-служба проекта отказалась прокомментировать изданию отсутствие звезд в титрах.

Ранее стало известно, что выход фильма «Летучий корабль» был перенесен с 7 на 21 марта из-за того, что некоторые сцены с актрисой, уехавшей в Киев, пришлось переснимать. Имя артистки не называлось. В съемках сказки также приняли участие Федор Добронравов, Полина Гагарина, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева и другие.

В апреле 2023 года депутаты Госдумы потребовали у Минкультуры отменить в России все спектакли с участием Данилы Козловского. Это стало реакцией на его высказывания про СВО.

Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объявил, что направит в прокуратуру запрос с требованием проверить Козловского на экстремизм и иностранное финансирование. В ответ актер объявил, что подаст на Бородина в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В сентябре Козловский выиграл суд.