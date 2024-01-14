Козловский уехал из России? Спектакль с Хаматовой, шоу на Кипре и в Берлине

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Данила Козловский

По неподтвержденной информации, актер Данила Козловский покинул Россию и отправился с гастролями за рубеж. Где и с кем выступает сейчас актер, что известно о его планах, собирается ли он возвращаться в Россию?

Почему Козловский не выступает в России

Весной 2023 года актер объявил, что «уходит в отпуск» до конца года и не планирует выступать на российских площадках. Пресс-секретарь артиста опроверг информацию об отъезде актера за рубеж.

Сам Козловский сообщил в своем Telegram-канале, что «в России его зритель» и он никуда уезжать не собирается. В США у него живет ребенок, и кратковременный отъезд из России актер объяснил желанием его видеть и участвовать в его жизни.

Большинство спектаклей и выступлений Козловского в России были отменены. Тем не менее он дважды выступил на сцене в спектакле МДТ — Театра Европы «Коварство и любовь»: в Санкт-Петербурге в сентябре и в Москве в октябре 2023 года. Кроме того, Козловский выступил в «Гамлете» и «Вишневом саде».

С кем Козловский выступает в Лондоне

15 января в Лондоне пройдет совместное выступление Данилы Козловского с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт, которые уехали из России после начала СВО. Как рассказала Хаматова, они со сцены будут читать прозу Саши Черного «Несерьезные рассказы».

«Данила Козловский внезапно выйдет на одну сцену с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт, которые категорично осуждают действия России. Они выступят в Лондоне 15 января на благотворительном вечере», — отмечает Telegram-канал «Дневники знаменитостей».

Деньги с концерта в The Marylebone Theatre пойдут фонду борьбы с онкологическими заболеваниями у детей «Дар жизни».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем Козловский едет на Кипр

На 1 и 2 февраля у актера запланированы сольные выступления на Кипре, в городе Лимасол. На сцене театра Pattiheio Данила Козловский намерен представить спектакль-концерт на одного человека под названием FRANK.

«Данила Козловский впервые выходит на сцену со своим музыкальным one man show. Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап FRANK», — сказано в описании спектакля.

Режиссером и соавтором спектакля выступил Савва Савельев, бывший креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Какие еще выступления запланированы у Козловского

Через месяц, 3 марта, актер привезет свое личное шоу FRANK в Германию. Выступление пройдет на сцене Театра на Потсдамской площади в Берлине.

Мероприятие организовано компанией Evennta, которая продвигает россиян в Германии. В их числе Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, «Машина Времени», ZIVERT, а также музыкальный критик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), психолог Михаил Лабковский.

Какие проекты остались у Данилы Козловского в России

В апреле 2023 года депутаты Госдумы потребовали у Минкультуры отменить в России все спектакли с участием Данилы Козловского. Это стало реакцией на его высказывания про СВО. Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объявил, что направит в прокуратуру запрос с требованием проверить Козловского на экстремизм и иностранное финансирование. В ответ актер объявил, что подаст на Бородина в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В сентябре Козловский выиграл суд.

На фоне этих событий не получил прокатного удостоверения снятый Козловским сериал «Бар „Один звонок“», который должен был выйти 1 ноября. В 2024 году ожидается выход на экраны картин «Декоратор», «Официально красивые», «Один в океане» и «Уволить Жору».

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