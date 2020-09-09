Короткометражный фильм «Процесс» с Михаилом Ефремовым выйдет 9 сентября

Премьера короткометражного фильма «Процесс» состоится 9 сентября. Это последняя картина с участием актёра Михаила Ефремова, снятая перед смертельным ДТП.
О выходе ленты
Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм «Процесс», который тоже посвящён суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии, — сказал кинематографист.
Фильм рассказывает о судебном разбирательстве, которое происходит в формате видеочата приложения Zoom. Ефремов исполнил роль адвоката.
Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.
8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.
Добавьте наши новости в избранные источники