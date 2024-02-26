Кинокритик предрек успех новому фильму о смешной англичанке Бриджит Джонс Кинокритик Шнейдеров: четвертая часть фильма о Бриджит Джонс будет популярна

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global look Press

Кадр из фильма «Бриджит Джонс»

Новый фильм о журналистке Бриджит Джонс будет популярным, рассказал NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, секрет успеха — в самой идее картины, которая заключается в реализации всех девичьих желаний. Кинокритик убежден, что режиссеры продолжат снимать фильмы о Бриджит Джонс, главное, чтобы «сценаристы не подкачали».

Фильм о Бриджит Джонс будет популярен. Вполне вероятно, что после выхода четвертой части будет еще пятая, и шестая, и седьмая. Главное, чтобы не подкачали сценаристы. Секрет успеха заключается в самой идее картины — реализации всех девичьих грез и мечтаний, — рассказал Шнейдеров.

Как сообщает британское издание Mail on Sunday, съемки нового фильма о Бриджит Джонс начнутся в мае 2024 года. Двукратная лауреатка «Оскара» Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет главную героиню. В картине также снимутся Хью Грант и Колин Ферт.

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