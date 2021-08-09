Кинокритик объяснил популярность фильма «Амели» с Одри Тоту

Романтическая комедия «Амели» (2001) режиссёра Жан-Пьера Жене с французской актрисой Одри Тоту в главной роли стала популярной по нескольким причинам. Во-первых, лента очень хорошо отражает дух времени — начало нулевых, когда ещё были сильны «эскапистские тенденции в масскульте», а «большие исторические драмы» XXI века, вроде атаки на «башни-близнецы» в Нью-Йорке, ещё не случились, объяснил в комментарии NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий.

С одной стороны, тут режиссёрская манера Жан-Пьера Жене, который, как и Люк Бессон, пытался делать во Франции такое условно голливудское кино, но на французском материале и с сильной национальной спецификой. В «Амели» как раз и цепляла эта открыточная французская странность, голливудская чёткость и динамика, — подчеркнул эксперт.

Лента «Амели» собрала в прокате $173,9 млн при бюджете около $10 млн.

Звезда фильма — Одри Тоту, сыгравшая добродушную чудачку Амели Пулен, 9 августа исполняется 45 лет. Однако ей повезло не стать пленницей единственного образа. Тоту заявила о себе ещё в 1998-м, когда «Канал +» признал её «самой перспективной актрисой» французского кино. После «Амели» её имя прогремело на афишах мелодрамы «Долгая помолвка» (2004), трилогии «Испанка», «Красотки» и «Китайская головоломка», а также голливудского хита «Код да Винчи» (2009) — экранизации романа американского писателя Дэна Брауна.

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