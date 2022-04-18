Кинокритик назвал Вицина недооценённым артистом из-за фильмов Гайдая

Актёр Георгий Вицин играл в главных ролях в знаменитых фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и «Операция „Ы“», из-за этого россияне укрепились во мнении, что Вицин может играть исключительно комедийных героев, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, Вицин стал заложником собственного амплуа, пишет «Радио 1».

Георгий Вицин абсолютно недооценённый артист российского кино. К сожалению, у актёра есть рок, который называется амплуа. У Вицина это типаж комедийного актёра. К сожалению, фильмы режиссёра Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и «Операция „Ы“» укрепили всеобщую убеждённость в том, что Вицин исключительно комедийный актёр. Он был актёром блестящим, очень разнообразным, но абсолютно недооценённым, — заверил Шнейдеров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов добавил, что имя Георгия Вицина у многих ассоциируется с легендарными советскими комедиями Гайдая. Он убеждён, что под маской его комедийного амплуа скрывалась глубокая и ранимая личность.

Ранее Шнейдеров рассказал о характере умершего киноведа Кирилла Разлогова. Он назвал его «человеком энциклопедических знаний», добавив, что тот «умел дружить» и договариваться.