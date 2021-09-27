«Умел дружить со всеми»: кинокритик рассказал об умершем Разлогове

Кинокритик и киножурналист Давид Шнейдеров рассказал о характере умершего киноведа Кирилла Разлогова. Он назвал его «человеком энциклопедических знаний», добавив, что тот «умел дружить» и договариваться, передаёт «Радио 1».

Кирилл Эмильевич Разлогов был человеком энциклопедических знаний о кино, отличающимся удивительным разнообразием вкуса. Он любил эстетское артхаусное кино, любил мировую консервативную классику, любил откровенную эротику, типа «Эммануэли» или «Калигулы». Таким же разнообразным он был в работе. Он умел дружить со всеми, — признался Шнейдеров.

Он добавил, что Разлогов мог найти компромисс как с радикалами, так и с консерваторами, как «с противниками Михалкова», так и с «его сторонниками». Шнейдеров вспомнил об отзывчивости Разлогова: по его словам, к нему всегда можно было обратиться с просьбой и киновед «всегда делал то, что может».

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с NEWS.ru назвал Разлогова «одним из самых авторитетных кинокритиков». Он добавил, что его смерть — утрата для всего кинематографа.