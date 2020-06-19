Кинокомпания Сальмы Хайек снимет проекты для HBO Max

Кинокомпания Ventanarosa, которая принадлежит мексиканской и американской актрисе Сальме Хайек, займётся производством проектов для стримингового сервиса HBO Max. Контракт заключили на два года.
Вице-президент по оригинальному драматическому контенту платформы Джоуи Чавеса заявил, что новый партнёр знает толк в экранизации самых ярких и богатых историй,
Ventanarosa, основанная в 1999 году, участвовала в создании множества проектов, среди которых «Дурнушка», «Полковнику никто не пишет» и «Времена бабочек». Фильм «Фрида», произведённый, студией вошёл в конкурсную программу кинопремий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Роберт Дауни-мл. выступит продюсером сериала, созданного по комиксам Sweet Tooth («Сладкоежка») компании Vertigo. Производством займётся студия актёра и его жены Сьюзан Дауни, а также Warner Bros. TV по заказу стримингового сервиса Netflix.
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