Кинокомпания Сальмы Хайек снимет проекты для HBO Max

https://static.news.ru/photo/3b667ee4-b22f-11ea-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Сальма Хайек Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Кинокомпания Ventanarosa, которая принадлежит мексиканской и американской актрисе Сальме Хайек, займётся производством проектов для стримингового сервиса HBO Max. Контракт заключили на два года.

Вице-президент по оригинальному драматическому контенту платформы Джоуи Чавеса заявил, что новый партнёр знает толк в экранизации самых ярких и богатых историй, передаёт The Hollywood Reporter.

Ventanarosa, основанная в 1999 году, участвовала в создании множества проектов, среди которых «Дурнушка», «Полковнику никто не пишет» и «Времена бабочек». Фильм «Фрида», произведённый, студией вошёл в конкурсную программу кинопремий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Роберт Дауни-мл. выступит продюсером сериала, созданного по комиксам Sweet Tooth («Сладкоежка») компании Vertigo. Производством займётся студия актёра и его жены Сьюзан Дауни, а также Warner Bros. TV по заказу стримингового сервиса Netflix.