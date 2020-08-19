Киану Ривз заявил, что не знал о трансгендерной теме «Матрицы»

https://static.news.ru/photo/9a397aee-e2c1-11ea-86da-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Armando Gallo/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Американский актёр Киану Ривз, сыгравший Нео в «Матрице», прокомментировал слова режиссёра Лилли Вачовски о том, что трилогия посвящена теме трансгендерности. Он заявил, что ничего об этом не знал.

Ривз отметил, что ему симпатичен открывшийся подтекст картины и он поддерживает задумку сестёр Вачовски, передаёт Yahoo Entertainment.

Я никогда не говорил об этом с Лилли, она никогда не делилась этим со мной. Я думаю, фильмы «Матрица» глубоки, и я считаю, что аллегория позволяет многим людям говорить о разных версиях того, о чём они рассказывают, — заявил артист.

У Ривза также спросили, будет ли тема трансгендерности раскрыта в четвёртой части ленты. В ответ актёр выразил надежду, что Лана Вачовски, которая сейчас занимается лентой, оставит место для интерпретации.

Ранее Лилли Вачовски, заявив о раскрытии темы трансгендерности в «Матрице», заявила, что на период выхода фильмов мир ещё не был готов к подобным откровениям и время для раскрытия этой детали настало только сейчас, писал NEWS.ru.