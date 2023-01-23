«Изжил себя»: кинокритик сравнил Гая Ричи с Лениным в мавзолее Кинокритик Григорьев назвал новый фильм Гая Ричи «Операция Фортуна» свидетельством творческого кризиса

Фото: Miramax Films/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Операция Фортуна»

Новый фильм Гая Ричи «Операция Фортуна: искусство побеждать» свидетельствует о том, что творческий метод известного режиссера изжил себя, заявил NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, Ричи стал заложником жанра, в котором работает последние десятилетия, хотя ему необходимо меняться из-за высокой конкуренции в том числе со стороны подрастающего поколения.

Как мы видим на примере фильма «Операция Фортуна», Гай Ричи скорее себя изжил, чем перестроился. И, к сожалению, просматриваемая перспектива именитого режиссера, если он не закончит снимать в данном жанре — стать мавзолейным Лениным. И начать снимать кино с совсем состарившимися актерами по типу Дона Уилсона и Майкла Паре, в общем достаточно печальная картина, — заявил Григорьев.

Ранее сообщалось, что новый комедийный боевик Гая Ричи собрал в прокате России и СНГ 231 млн рублей, заняв второе место после фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Главную роль в фильме о разведчике с миссией остановить распространение смертельного оружия сыграл Джейсон Стэйтем, также в картине снялись Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Кэри Элвес.