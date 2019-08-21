https://static.news.ru/photo/e6cca546-c424-11e9-860b-fa163e074e61_660.jpg Стефани Саддора Фото: YouTube/SadHistoryX

Популярная порноактриса Стефани Саддора, известная в годы активной карьерной деятельности как Дженни Ли, осталась без дома и живёт в туннелях под Лас-Вегасом.

Как сообщает The Sun , 37-летнюю порнозвезду случайно обнаружила в подземных сооружениях под Лас-Вегасом съёмочная группа из Нидерландов, которая работала над документальным фильмом о системе водоотводных туннелей. У Саддоры спросили, не снималась ли она в порно.

Да, я была довольно знаменита — может быть, даже слишком знаменита. Я, должно быть, до сих пор есть в каком-нибудь списке топ-100, — ответила актриса.

Саддора не уточнила, как оказалась в туннелях, однако сказала, что нынешняя жизнь её полностью устраивает. Актриса призналась, что не видит смысла покидать подземелье и что только здесь она нашла настоящих друзей среди других бездомных.

Дженни Ли до сих пор имеет около 45 тысяч подписчиков на тематических ресурсах. Последнее видео с её участием было загружено на порносайты около года назад.

News.ru ранее сообщал о звезде фильма Disney «Танцевальная лихорадка», которая снялась во «взрослой» экранизации «Ромео и Джульетты».