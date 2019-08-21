Популярная порноактриса Стефани Саддора, известная в годы активной карьерной деятельности как Дженни Ли, осталась без дома и живёт в туннелях под Лас-Вегасом.
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Да, я была довольно знаменита — может быть, даже слишком знаменита. Я, должно быть, до сих пор есть в каком-нибудь списке топ-100, — ответила актриса.
Саддора не уточнила, как оказалась в туннелях, однако сказала, что нынешняя жизнь её полностью устраивает. Актриса призналась, что не видит смысла покидать подземелье и что только здесь она нашла настоящих друзей среди других бездомных.
Дженни Ли до сих пор имеет около 45 тысяч подписчиков на тематических ресурсах. Последнее видео с её участием было загружено на порносайты около года назад.
News.ru ранее сообщал о звезде фильма Disney «Танцевальная лихорадка», которая снялась во «взрослой» экранизации «Ромео и Джульетты».