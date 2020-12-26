Ирина Муравьёва излечилась после заражения коронавирусом

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Народная артистка России, звезда фильмов «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьёва выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией. Актриса чувствует себя хорошо.

У нее всё хорошо, она прекрасно себя чувствует, восстанавливается, — рассказала журналистам ТАСС Тамара Михайлова, директор Малого театра.

Она подчеркнула, что тест на коронавирусную инфекцию у артистки показал отрицательный результат.

О том, что актриса подхватила COVID-19 стало известно 22 декабря. Ей стало плохо 10 декабря, поднялась температура, появилось першение в горле и головные боли. Лечение Муравьёва проходила дома, писал NEWS.ru.

Ранее звезда «Карнавала» удивила поклонников своим внешним видом. Она участвовала в записи программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Зрители обратили внимание, что с лица артистки исчезли морщины. Поклонники считают, что Муравьёва решилась на операцию по подтяжке лица, ведь выглядеть в 71 год настолько молодой просто невозможно. Также артистка сильно похудела, из-за чего стала казаться моложе на десять лет.