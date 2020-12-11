Ирина Муравьёва поразила поклонников внешностью в 71 год

https://static.news.ru/photo/24218ba4-3c34-11eb-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народная артистка России Ирина Муравьёва удивила поклонников своим молодым внешним видом в 71 год. Актриса спустя долгое время впервые появилась на телеэкранах.

Накануне Муравьёва приняла участие в записи программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Тема передачи — песни из любимых советских мультфильмов. В ходе программы Муравьёва исполнила известную песню поросёнка Фунтика, пишут «7 Дней».

Между тем, поклонники актрисы, посмотревшие анонс программы, обратили внимание, что она помолодела. С её лица исчезли морщины, лицо стало более подтянутым. В сети появляются предположения, что Муравьёва решилась на операцию по подтяжке лица. В качестве аргумента зрители приводят утверждение, что в 71 год выглядеть настолько молодой просто невозможно.

Отметим, ранее Муравьёва ощутимо похудела, за счёт чего, по мнению поклонников, стала выглядеть на 10 лет моложе.

Как сообщал NEWS.ru, 8 февраля 2020 года знаменитой актрисе, героине фильмов «Москва слезам не верит» и «Самая обаятельная и привлекательная» Ирине Муравьёвой исполнился 71 год. Она рассказала, что редко давала интервью из-за страха перед родителями, так как они её воспитывали в большой строгости.