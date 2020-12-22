Ирина Муравьёва заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0ff4ce86-447a-11eb-b642-fa163e074e61_660.jpg Ирина Муравьёва Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

71-летняя народная артистка России Ирина Муравьёва подхватила коронавирусную инфекцию.

Звезда фильма «Карнавал» почувствовала себя плохо 10 декабря. У неё поднялась температура, появились озноб, першение в горле и головные боли. Артистка сдала тест на COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние Муравьёвой продолжало ухудшаться и 18 декабря её увезли в больницу в тяжёлом состоянии. У актрисы были диагностированы вирусная пневмония и коронавирус. По данным Telegram-канала, сейчас Муравьёва находится в палате в состоянии средней тяжести.

Директор Малого театра Тамара Михайлова опровергла информацию о том, что артистка в больнице. По её словам, Муравьёва находится на домашнем лечении. Болезнь протекает у неё не в тяжёлой форме, скорее всего, её выпишут после праздников, сообщает ТАСС.

Из-за болезни артистки в репертуар театра внесены изменения: вместо спектакля «Всегда зовите Долли!», где задействована Муравьёва, 29 декабря пройдёт спектакль «Вишнёвый сад».

Муравьёва известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Москва слезам не верит», «Артистка из Грибова» и других. С 1977 по 1991 год она служила в Театре имени Моссовета, а с 1993 года служит в Государственном академическом Малом театре.

Как писал NEWS.ru, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заболела после посещения похорон друга семьи. Её сын Андрей рассказал, что у матери диагностирован обычный грипп, а не коронавирусная инфекция. В настоящее время женщина находится на лечении в Турции. В ближайшее время она планирует вернуться в Россию и сдать тест на антитела.