Галь Гадот вернулась в Израиль и нарушила карантин

https://static.news.ru/photo/42c298d6-b6c5-11ea-8e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноимённом фильме вселенной DC, нарушила режим изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса, приехав на родину.

Гадот вместе с близкими сдала анализы на наличие COVID-19, результаты которых оказались отрицательными, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Исраэль ха-Йом». Несмотря на это, согласно предписаниям министерства здравоохранения, семья по-прежнему должна была провести две недели на карантине после приезда из Лос-Анджелеса в Тель-Авив 12 июня.

Согласно источникам издания, Гадот с родственниками сняли виллу, куда «к ним приходили другие люди — кто-то в гости, кто-то по другим причинам». Ранее актриса написала в соцсетях, что её «суперсила — оставаться дома».

В марте Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона, писал NEWS.ru.