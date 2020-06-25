Галь Гадот вернулась в Израиль и нарушила карантин

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноимённом фильме вселенной DC, нарушила режим изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса, приехав на родину.
Гадот вместе с близкими сдала анализы на наличие COVID-19, результаты которых оказались отрицательными,
Согласно источникам издания, Гадот с родственниками сняли виллу, куда «к ним приходили другие люди — кто-то в гости, кто-то по другим причинам». Ранее актриса написала в соцсетях, что её «суперсила — оставаться дома».
В марте Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона, писал NEWS.ru.
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