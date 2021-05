«Форсажу» 20 лет: что не так с культовой франшизой

В 2021-м исполняется 20 лет культовой франшизе «Форсаж» (Fast and Furious). Дословный перевод — «Быстрые и яростные». С тех пор режиссёры и продюсеры не всегда быстро, но «яростно» выдали девять фильмов. Премьера последнего состоялась в мае. В сериале есть десятый боевик — спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу». История о стритрейсерах давно вышла за пределы улиц Лос-Анджелеса, превратившись в действо планетарного масштаба. Почему это плохо и почему проект сам себя хоронит — разбираемся в материале NEWS.ru и почти без спойлеров.

С чего всё начиналось

В июне 2001-го на экраны вышел «Форсаж» Роба Коэна. Главные герои: лидер уличных гонщиков, иногда грабящих дальнобойщиков, Доминик Торетто (Вин Дизель) и внедрённый агент ФБР Брайан О’Коннор (Пол Уокер). Сюжет банальный: страж закона втирается в доверие «альфе» среди преступников, засматривается на его сестру, а в конце делает непростой выбор — отпустить или «закрыть» руководителя, по факту, ОПГ.

По мнению автора текста, первая лента — лучшая в серии. Персонажи с их подростковыми рассуждениями про уважение, тореттовское «главное не тачка, а водитель» выглядят естественно, назойливых рассуждений о «семье» нет. Законы физики нагло не нарушают, команда Доминика — живые люди без голливудской неуязвимости, больше похожие на обычную компанию «с нашего двора». А конфликт Торетто и О’Коннора, перерастающий если не в дружбу, то во взаимный «респект», не выглядит фальшиво.

imdb.com

Премьера второго фильма состоялась в 2003-м. «Двойной форсаж» Джона Синглтона вводит нового персонажа, этакого клоуна и уголовника Романа Пирса (Тайриз Гибсон), продолжающего шутить до сих пор. В 2006-м Джастин Лин, снявший в итоге пять частей франшизы, отправил зрителя в Японию. Его «Тройной форсаж: Токийский дрифт» запомнился разве что саундтреком, сменой обстановки и камео Вина Дизеля.

До свидания, смысл

На новый уровень «Форсаж» вышел в 2009-м. Ограбления становятся наглее, опаснее для самих «тореттовцев» и масштабнее. В пятом фильме узнаём, что «заряженные» машины без проблем носятся по Рио-де-Жанейро с многотонным сейфом, уничтожая всё на своём пути, что приговорённого к 25 годам Торетто можно «отбить» у силовиков, подстроив ДТП с тюремным автобусом. И ничего. Команда спокойно колесит по миру, покинув США — едва ли не главную компьютерную державу планеты.

О’Коннор рвёт со службой, однако на 100% «своим» не становится даже для Доминика. Это видно по четвёртому фильму, где возлюбленная Торетто Летти Ортис (Мишель Родригес) «погибает», работая на ФБР при активном участии Брайна. Сей факт приводит Доминика в бешенство. Именно дружба с примесью недоверия, а позже и родственные связи главных героев украшали сериал. Соперничество на экране оборвала гибель актёра Пола Уокера осенью 2013-го в ДТП.

imdb.com

Сценарий седьмого «Форсажа» пришлось переписывать, а внешность артиста помогли воссоздать его братья Калеб и Коди Уокеры. В итоге боевик посвятили покойной звезде, а финальная сцена под песню See You Again (Wiz Khalifa feat. Charlie Puth) стала самым эмоциональным моментом франшизы. Здесь бы и закончить повествование о некогда простых уличных гонщиках-хулиганах, превратившихся в универсальных супергероев, взламывающих всё подряд — от сейфов до подводной лодки в восьмой картине.

IQ повествования после исчезновения героя Уокера резко упал. Интеллект уступил место незатейливому юмору, спецэффектам и невероятной живучести персонажей, характерной для вселенной Marvel. Такое ощущение, что сюжетные дыры попытались «замазать» компьютерной графикой. А таковые были. Вместо этого проект в плане сюжета сам себя хоронит, предлагая зрителю всё новые и новые «испытания» для главных героев.

О семье

Устами Торетто нам постоянно говорят о семейных ценностях. Под семьёй Доминик подразумевает родственников и лучших друзей. Он трепетно заботится о сестре Мие (Джордана Брюстер) и её детях от Брайна О’Коннора. Кроме того, воспитывает собственного сына от погибшей в «Форсаже 8» Елены Нивес (Эльса Патаки).

Нередко он прощает ближайших соратников после очевидной подлянки, если не предательства — принимает обратно друга детства Винса (Мэтт Шульц), закрывает глаза на косвенную причастность Брайана к «гибели» Летти.

Но есть одно «но», перечёркивающее всё вышесказанное. В восьмой части Торетто фактически прощает главного антагониста — Деккарда Шоу (Джейсон Стейтем), пытавшегося убить в отместку за брата Оуэна («Форсаж 7») и всю его семью. Да, он спас его сына, но пригласить такого человека за стол — странное решение. Максимум, что здесь напрашивается — позволить ему уйти «на своих двоих», а не уехать на катафалке. Подобный ход выглядит скорее насмешкой над «семейными ценностями», учитывая внешнюю суровость Торетто.

Что дальше?

Вин Дизель в интервью порталу GamesRadar заявил, что «Форсаж 10» станет последним фильмом серии. По его словам, картину могут разделить на две части.

[Студия] Universal заслуживает этого, потому что они столько вложили в эту маленькую сагу, и было бы правильно отплатить Universal. И если первая и вторая части «Форсажа 10» станут завершением, то было бы приятно, если бы этот мир продолжил жить со следующими поколениями, — заявил актёр.

Один спин-офф мы уже увидели. «Форсаж: Хоббс и Шоу» вышел в 2019-м году, заработав в прокате $760 млн при бюджете в $200 млн. Говоря о десятой картине, остаётся только гадать, куда режиссёры забросят главных героев, учитывая, что на орбите Земли они уже побывали («Форсаж 9»), и решатся ли продюсеры ещё раз воссоздать внешность Пола Уокера для финала 20-летнего сериала. Фанаты оценят.

Про деньги

Франшиза «Форсаж» является одной из самых прибыльных в истории кинематографа. Девять фильмов, не считая вышедшего недавно F9, заработали в прокате $5,89 млрд при затратах на производство $1,2 млрд. Несмотря на претензии к сюжету, нельзя не отметить спецэффекты, экшн-сцены и звёздный актёрский состав.