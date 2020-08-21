Фонд кино поддержит фильмы киностудий Бондарчука, Бекмамбетова и Михалкова

https://static.news.ru/photo/70fc8f3e-e3bd-11ea-b914-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) окажет финансовую поддержку фильмам кинокомпаний, принадлежащим режиссёрам Фёдору Бондарчуку, Тимуру Бекмамбетову и Никите Михалкову. Совет организации уже отобрал картины, которые получат средства.

В список вошли 18 проектов. Сред них: «Василий» (Art Pictures Studio), «Девятаев» (Bazelevs), три проекта компании «ТриТэ» Никиты Михалкова («Огонь», «Чемпион мира», «Пара из будущего»), а также четыре ленты киностудии Сергея Сельянова «СТВ», включая «Вратаря Галактики».

Заседание, на котором состоялся отбор фильмов, прошло под председательством советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого.

Приём заявок на поддержку картин в прокате Фонд кино начал в апреле, писал NEWS.ru.