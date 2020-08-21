Фонд кино поддержит фильмы киностудий Бондарчука, Бекмамбетова и Михалкова

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) окажет финансовую поддержку фильмам кинокомпаний, принадлежащим режиссёрам Фёдору Бондарчуку, Тимуру Бекмамбетову и Никите Михалкову. Совет организации уже отобрал картины, которые получат средства.
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Заседание, на котором состоялся отбор фильмов, прошло под председательством советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого.
Приём заявок на поддержку картин в прокате Фонд кино начал в апреле, писал NEWS.ru.
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