https://static.news.ru/photo/f0a68220-5c82-11ea-b623-fa163e074e61_660.jpg Фото: TriStar Pictures/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Компания Sony Pictures запустила в производство продолжение фильма «Малыш на драйве». В режиссёрское кресло проекта вернётся Эдгар Райт.

Как сообщает издание MovieWeb, сыгравшие в оригинальном фильме Энсел Элгорт, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Си Джей Джонс также вернутся к своим ролям в сиквеле.

Отмечается, что Sony Pictures ищет актрису на роль соперницы Деборы — персонажа Лили Джеймс.

Картина «Малыш на драйве», вышедшая в 2017 году, рассказывает о водителе, помогающем грабителям, который решает уйти из криминала.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Джонни Депп, возможно, снова войдёт в образ Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В 2018 году его отстранили от роли.