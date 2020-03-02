Фото: TriStar Pictures/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Компания Sony Pictures запустила в производство продолжение фильма «Малыш на драйве». В режиссёрское кресло проекта вернётся Эдгар Райт.

Как сообщает издание MovieWeb, сыгравшие в оригинальном фильме Энсел Элгорт, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Си Джей Джонс также вернутся к своим ролям в сиквеле.

Отмечается, что Sony Pictures ищет актрису на роль соперницы Деборы — персонажа Лили Джеймс.

Картина «Малыш на драйве», вышедшая в 2017 году, рассказывает о водителе, помогающем грабителям, который решает уйти из криминала.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Джонни Депп, возможно, снова войдёт в образ Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В 2018 году его отстранили от роли.

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