Компания Sony Pictures запустила в производство продолжение фильма «Малыш на драйве». В режиссёрское кресло проекта вернётся Эдгар Райт.
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Отмечается, что Sony Pictures ищет актрису на роль соперницы Деборы — персонажа Лили Джеймс.
Картина «Малыш на драйве», вышедшая в 2017 году, рассказывает о водителе, помогающем грабителям, который решает уйти из криминала.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Джонни Депп, возможно, снова войдёт в образ Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В 2018 году его отстранили от роли.
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