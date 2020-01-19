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Режиссёр Клим Шипенко рассказал, с чем связан коммерческий успех фильма «Холоп», который собрал в прокате 2,3 млрд рублей.

По его словам, кинокартина стала «вкусным блюдом», своевременно поданным к новогоднему столу. У такого «сарафана» нет какой-то одной причины, это всё вместе. Нельзя сказать, что зритель пошёл, потому что смешно,...