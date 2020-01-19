Фильм режиссёра Сэма Мендеса «1917» получил премию Гильдии продюсеров Америки в главной категории «Лучший фильм для показа в кинотеатрах».
Награду вручили продюсерам ленты Сэму Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму МакДугаллу,
На премию также претендовали фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Брачная история» Ноа Баумбака, и «Джокер» Тодда Филлипса.
Ранее картина «1917» завоевала кинопремию «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар». 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе 10 февраля, писал NEWS.ru.
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