«Это было убийство»: друг Андрея Панина выдвинул новую версию смерти актёра

Близкий друг актёра Андрея Панина (1962–2013) Геннадий Русин выдвинул новую версию его смерти. До сих пор причиной его кончины называли несчастный случай. Свои аргументы в пользу насильственной смерти Панина Русин привёл в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Я убеждён, это убийство! Я это видел его своими глазами. Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты. Рядом нашли водку, но он пил вино и пиво, — доказывает Русин.

По словам Геннадия, Андрея Панина предположительно убили некие предприниматели из Одессы: якобы они пришли к нему с деловым предложением — отдать им $500 тысяч на развитие нефтяного бизнеса, пообещав взамен отправлять актёру $100 тысяч ежемесячно. Это предложение, как говорит Русин, совпало с желанием артиста уйти из кино и получать пассивный доход. Однако стоит отметить, что ни сестра актёра, ни его родители никогда не слышали о намерении Панина заниматься бизнесом.

Также версию об убийстве подтверждают и другие доводы Русина: пропажа записей с камер видеонаблюдения и таинственное исчезновение уборщицы, которая отмывала кровь со стен квартиры. Его подозрения подтвердила и председатель ТСЖ: по её словам, в двух комнатах был бардак, как будто там что-то искали.

Ранее вдову Андрея Панина Наталью Рогожкину заподозрили в интимной связи с шеф-поваром Анной Рязанской. Хотя за несколько месяцев до этого близкая подруга вдовы призналась, что у Рогожкиной появился новый избранник.