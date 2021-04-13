https://static.news.ru/photo/f64ebc82-b580-11e9-9056-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Голливудская актриса Дженнифер Энистон хочет усыновить ребёнка. По имеющимся данным, в настоящее время идёт процесс оформления опекунства. Об этом пишет издание The Mirror.

Как сообщает таблоид, 52-летняя Энистон поделилась своими планами во время съёмок специального эпизода сериала «Друзья». По словам актрисы, она мечтала о ребёнке еще в 2004 году, будучи замужем за актёром Брэдом Питтом. Однако тогда желанию Дженнифер не суждено было сбыться.

В 2020 году в одном из интервью Энистон вновь сообщила: «Я слышу смех, я вижу бегущих детей». Данная фраза подогрела слухи об усыновлении. Как пишут таблоиды, тогда же и был запущен процесс усыновления. В этом Энистон поддерживает её подруга и коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс.

По непроверенным данным, Энистон намерена удочерить девочку из мексиканского приюта Casa Hogar Sion, которому актриса помогает уже много лет.

Предполагается, что процесс завершится к июню 2021 года.

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