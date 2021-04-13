Голливудская актриса Дженнифер Энистон хочет усыновить ребёнка. По имеющимся данным, в настоящее время идёт процесс оформления опекунства. Об этом пишет издание The Mirror.
Как
В 2020 году в одном из интервью Энистон вновь сообщила: «Я слышу смех, я вижу бегущих детей». Данная фраза подогрела слухи об усыновлении. Как пишут таблоиды, тогда же и был запущен процесс усыновления. В этом Энистон поддерживает её подруга и коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс.
По непроверенным данным, Энистон намерена удочерить девочку из мексиканского приюта Casa Hogar Sion, которому актриса помогает уже много лет.
Предполагается, что процесс завершится к июню 2021 года.
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