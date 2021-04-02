Во время пандемии стало больше возрастных рожениц

https://static.news.ru/photo/32691ad4-93a4-11eb-99f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году россиянки в возрасте 60+ родили 11 детей, практически все младенцы появились в многодетных семьях. Кроме того, в пандемийный год 73 жительницы РФ стали мамами впервые в 50–59 лет.

Женщины в возрасте 60 лет и старше родили 11 детей. Ни для кого из них это не были первые роды. Для троих женщин роды стали вторыми в их жизни, для четырёх — третьими. Одна россиянка родила своего первенца в возрасте 59 лет, — сообщили «Ридусу» в Росстате.

У женщин в возрасте от 50 до 59 лет в прошлом году родилось 364 ребёнка. Причём 73 россиянки в этом возрасте стали мамами впервые. За время пандемии значительно выросло число родов среди женщин этой возрастной категории. Так, в 2019 году у матерей 50+ родилось 296 детей. Специалисты считают, что возрастные женщины стали чаще рожать в связи с развитием технологий экстракорпорального оплодотворения.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 2010 года снизилось число женщин в возрасте от 20 до 29 лет на 37,5%. Их число составляет 7,5 млн. Такая динамика приводит к снижению числа рождений. По её словам, в репродуктивный возраст вступило поколение, рождённое в 1990-е. А ведь именно на их долю выпал распад СССР и другие экономические проблемы. Вице-премьер также сообщила, что в 2020 году около 992 тысяч семей получили выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.