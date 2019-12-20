https://static.news.ru/photo/4d72f272-2321-11ea-8a17-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон объяснил, почему задерживается выход продолжения его фильма «Аватар».

Кэмерон рассказал, что с 2013 года он с командой занят созданием мира для четырёх новых картин, сообщает Variety.

Люди не совсем осознают размах и сложность процесса. Это всё равно, что делать два с половиной больших мультфильма. На обычный крупный анимационный проект уходит около четырёх года, и, если посчитать, мы придерживается расписания для выхода в декабре 2021 года, — заявил кинематографист.

Режиссёр также прокомментировал успех блокбастера «Мстители: Финал», побивший рекорд «Аватара» по сборам. Он отметил, что супергеройская картина обогнала его киноленту всего на четверть процента, а «Аватар 2» обязательно установит новый рекорд.

Я в этом не сомневаюсь. Но давайте дадим «Финалу» насладиться моментом и порадуемся, что люди все еще ходят в кинотеатры, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился новый кадр со съёмок сиквела фильма «Аватар». На опубликованном снимке показан «Морской дракон» — большой корабль, который перевозит другие судна.