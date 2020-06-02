Джей Джей Абрамс направит $10 млн в организации по борьбе с расизмом

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Американский режиссёр Джей Джей Абрамс, снявший фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», передаст со своей женой Кэти Арбрамс $10 млн общественным организациям, занимающимся борьбой с расизмом.

Деньги будут переведены от его кинокомпании Bad Robot и фонда, основанного им же и его женой Кэти МакГрат, сообщает The Hollywood Reporter. Средства будут переведены пяти организациям. Первый взнос $200 тысяч, после чего активисты будут получать $2 млн ежегодно в течение пяти лет.

Мы в Bad Robot благодарны многим исследователям, активистам, организаторам и лидерам, сражающимся на передовой изменений в нашей системно несправедливой стране, — говорится в Instagram студии Bad Robot.

Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. открыла бесплатный доступ к судебной драме «Просто помиловать». Таким образом корпорация решила поддержать протесты которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.