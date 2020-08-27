Драма «Комната» с Бри Ларсон вышла в российский прокат

https://static.news.ru/photo/cab26504-e862-11ea-8332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capella Film/youtube.com

Компания Capella Film выпустила в российский прокат драму «Комната» ирландского режиссёра Ленни Абрахамсона. Показ картины на больших экранах начался 27 августа, на онлайн-площадках она появится с 14 сентября.

Лента, впервые вышедшая в 2015 году, рассказывает о девушке, которую в подростковом возрасте похитили незнакомец. Мужчина удерживает её в течение многих лет в комнате и насилует. Позже героиня рожает от маньяка сына, который начинает жить с ней в замкнутом пространстве.

Роль жертвы насильника исполнила Бри Ларсон. За своё участие в ленте она удостоилась наград самых престижных кинопремий, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

20 августа компания «Иноекино» выпустила в российский прокат фильм «Психо» британского и американского режиссёра Альфреда Хичкока. Картина впервые вышла в 1960 году, писал NEWS.ru.