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«Довод» Кристофера Нолана возглавил российский прокат

10:54, 07 сентября 2020
Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Довод» британского и американского режиссёра Кристофера Нолана возглавил российский прокат в период с 3 по 6 сентября. Картине удалось заработать 191,4 млн рублей за первые выходные.

Согласно предварительным данным портала kinobusiness.com, второе место заняла картина «Новые мутанты» американского режиссёра Джоша Буна, передаёт ТАСС. Лента заработала 29,9 млн рублей.

Тройку лидером «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева, общая выручка которого составила 76,1 млн рублей.

В начале сентября предварительные продажи на фильм «Довод» превысили сборы в кино за июнь. Бронирование билетов принесло российским кинотеатрам 7,6 млн рублей, писал NEWS.ru.

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