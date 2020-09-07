«Довод» Кристофера Нолана возглавил российский прокат

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Британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над продолжением «Чужого» находится в процессе. Прошлый фильм франшизы он выпустил в 2017 году.

Скотт заявил в интервью Forbes, что скорее всего не будет возвращаться к сюжету, который он развивал в частях «Прометей» и «Завет». При этом он не стал раскрывать, будет ли новый...