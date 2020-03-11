https://static.news.ru/photo/35ac9292-6390-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: evergaboanderson/instagram

Стали известны имена исполнителей главных ролей в новой экранизации историй шотландского писателя Джеймса Барри о Питере Пэне. Мальчика, который не хочет взрослеть, сыграет Александр Молони, а роль Венди исполнит Эва Габо Андерсон — дочь актрисы Миллы Йовович и режиссёра Пола Андерсона.

Режиссёром и одним из авторов сценария фильма, получившего название Peter Pan & Wendy («Питер Пэн и Венди»), стал Дэвид Лоури, сообщает Variety. Продюсером выступит Джим Уитакер, ранее работавший над франшизой «Любопытный Джордж» и драмой «8-я миля».

Андерсон также исполнила роль Наташи Романофф в детстве в картине «Чёрная вдова» вселенной Marvel. До 2020 года у актрисы была только одна киноработа — она сыграла юную версию персонажа своей матери, Миллы Йовович, в экшене «Обитель зла: Последняя глава».

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