Стали известны имена исполнителей главных ролей в новой экранизации историй шотландского писателя Джеймса Барри о Питере Пэне. Мальчика, который не хочет взрослеть, сыграет Александр Молони, а роль Венди исполнит Эва Габо Андерсон — дочь актрисы Миллы Йовович и режиссёра Пола Андерсона.
Режиссёром и одним из авторов сценария фильма, получившего название Peter Pan & Wendy («Питер Пэн и Венди»), стал Дэвид Лоури,
Андерсон также исполнила роль Наташи Романофф в детстве в картине «Чёрная вдова» вселенной Marvel. До 2020 года у актрисы была только одна киноработа — она сыграла юную версию персонажа своей матери, Миллы Йовович, в экшене «Обитель зла: Последняя глава».
Как писал NEWS.ru, американская актриса Анджелина Джоли сообщила, что врачи прооперировали двух её дочерей. В Сети также появились снимки артистки, покидающей с детьми одну из клиник Лос-Анджелеса.
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