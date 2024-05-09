«До моей кончины»: Сандра Буллок сделала признание о Киану Ривзе Сандра Буллок заявила о желании еще раз сняться с Киану Ривзом перед смертью

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сандра Буллок

Актриса Сандра Буллок заявила, что хочет еще хотя бы раз сняться в фильме вместе с коллегой Киану Ривзом перед своей кончиной, сообщает Variety. Она отметила, что этот пункт относится к разряду необходимых дел.

Я думаю, нам с Киану нужно снова что-то предпринять перед камерой до моей кончины, прежде чем я покину этот мир. Даже если мы будем на инвалидных колясках или с ходунками, — сказала Буллок.

Ривз в свою очередь согласился с актрисой. Он рассказал, что тоже хотел бы вновь поработать с Буллок на съемочной площадке, прежде чем его «глаза закроются».

Буллок и Ривз встречались на съемках фильма «Скорость» в 1994 году. Впоследствии Ривз отказался сниматься в продолжении, так как ему не понравился сценарий. Однако он признал, что между персонажами получилась хорошая химия. Звезды также сошлись в рамках картины «Дом у озера» 2006 года.

Также сообщалось, что актриса Кристен Стюарт примет участие в съемках вампирского триллера «Плоть Богов» вместе с Оскаром Айзеком из фильма «Дюна». Режиссером проекта стал Панос Косматос, известный по фильму ужасов «Мэнди». Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер (автор триллера «Семь» Дэвида Финчера).