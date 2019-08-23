Писатель Дмитрий Глуховский сообщил, что постапокалиптический роман «Метро 2033» будет экранизирован. Производством ленты займутся компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership.
По словам Глуховского, он пытался перенести роман на широкие экраны более десяти лет. Первоначально он хотел, чтобы экранизацией занимались американские студии. Однако они предлагали перенести место действие в США, что, как отмечает автор, ломало контекст романа.
Премьера фильма по «Метро 2033» состоится 1 января 2022 года.
Ранее News.ru рассказал, что Дэн Трахтенберг, знакомый зрителям по фильму «Кловерфилд, 10», покинул режиссёрское кресло экранизации приключенческого экшена Uncharted.