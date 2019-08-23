https://static.news.ru/photo/4efb8c14-c57d-11e9-8b39-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Глуховский Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Писатель Дмитрий Глуховский сообщил, что постапокалиптический роман «Метро 2033» будет экранизирован. Производством ленты займутся компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership.

По словам Глуховского, он пытался перенести роман на широкие экраны более десяти лет. Первоначально он хотел, чтобы экранизацией занимались американские студии. Однако они предлагали перенести место действие в США, что, как отмечает автор, ломало контекст романа.

Премьера фильма по «Метро 2033» состоится 1 января 2022 года.

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