Депутат Шолохов рассказал, что ждет Локшина после «Мастера и Маргариты» Депутат Шолохов: российские кинокомпании вряд ли станут работать с Локшиным

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Российские кинокомпании вряд ли будут работать с режиссером «Мастера и Маргариты» Михаилом Локшиным после скандала с его постом в поддержку Украины, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов. Он добавил, что для всех производителей кино большее значение имеет репутация и отношение аудитории, а Локшиным наверняка заинтересуются и проверят его на соблюдение российского законодательства.

После рассмотрения его позиции не факт, что с ним еще будут сотрудничать. При этом деятельность каждой кинокомпании — ее сфера решений, и тут каждый определяет для себя. Я думаю, что о кинокомпании можно будет по ее выбору режиссера судить, — сказал Шолохов.

Режиссер Михаил Локшин, снявший новую экранизацию романа Булгакова, — сын американского биолога Арнольда Локшина. В 1986 году семья Локшиных перебралась из США в Советский Союз, свою просьбу о политическом убежище Локшины мотивировали тем, что они подвергаются преследованию за коммунистические убеждения. Михаил Локшин, его сестра и брат росли и воспитывались в России.

Ранее стало известно, что представители общественной организации «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина и внести его в список экстремистов и террористов. Общественники направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. По их мнению, Локшин распространял фейки о ВС РФ и финансировал ВСУ.

Поводом для обращения послужили скриншоты публикаций из соцсетей Локшина в поддержку Украины и с пожеланиями поражения России в СВО. «Зов народа» также призвал не выплачивать режиссеру дивиденды от его фильма «Мастер и Маргарита».