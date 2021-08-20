Британский актёр Дэниэл Рэдклифф рассказал, вернётся ли к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы. Во время недавнего интервью SiriusXM исполнитель главной роли заявил, что с ним никогда не связывались по поводу участия в новых проектах по вселенной «Гарри Поттера».

Нет, этого не случилось. Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический — «Кого ещё вы хотели бы сыграть в этом сериале?» — но да, это всегда будет разговор больше для СМИ. Со мной никогда никто не связывался по поводу каких-либо будущих фильмов о Гарри Поттере, — сказал Рэдклифф.

Напомним, что и Джоан Роулинг — автор серии романов о Поттере — не будет принимать непосредственного участия ни в одном из проектов. Сообщалось, что Warners лишь обсудит контент с её командой.

О том, что по «Гарри Поттеру» выйдут сериал и ещё один фильм, стало известно в мае этого года. Выход новых проектов приурочен к дате — 20 лет с тех пор, как фанаты увидели на экранах юного Гарри Поттера, впервые отправляющегося в Хогвартс.

Ранее сообщалось, что Рэдклифф назвал условие, при котором он согласится сняться в «Форсаже».