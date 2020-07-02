Daily Telegraph выплатит актёру «Пиратов Карибского моря» $2 млн за клевету

Австралийская версия британского издания The Daily Telegraph выплатит $2 млн актёру Джеффри Рашу, известному по роли капитана Барбоссы в «Питарах Карибского моря». Артист обвинил газету клевете.
В 2017 году издание напечатало статьи, в которых утверждалось о «ненадлежащем поведении» актёра по отношению к актрисе из спектакля «Король Лир»,
Компенсацию назначил Федеральный суд Австралии. Отмечается, что сумма в $2 млн — это рекорд по меркам Австралии. Деньги должны покрыть затраты актёра на процесс и ущерб, нанесённый делом его профессиональной деятельности и душевному состоянию.
Как писал NEWS.ru, канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности.
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