Daily Telegraph выплатит актёру «Пиратов Карибского моря» $2 млн за клевету

https://static.news.ru/photo/2e66efb2-bc7a-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Джеффри Раш и Орландо Блум в фильме «Пираты Карибского моря: на краю земли» Фото: FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Австралийская версия британского издания The Daily Telegraph выплатит $2 млн актёру Джеффри Рашу, известному по роли капитана Барбоссы в «Питарах Карибского моря». Артист обвинил газету клевете.

В 2017 году издание напечатало статьи, в которых утверждалось о «ненадлежащем поведении» актёра по отношению к актрисе из спектакля «Король Лир», напоминает The Hollywood Reporter. Показания якобы пострадавшей артистки Эрин Джин Норвилл признали ненадёжными, а её — «склонной к преувеличениям».

Компенсацию назначил Федеральный суд Австралии. Отмечается, что сумма в $2 млн — это рекорд по меркам Австралии. Деньги должны покрыть затраты актёра на процесс и ущерб, нанесённый делом его профессиональной деятельности и душевному состоянию.

Как писал NEWS.ru, канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности.