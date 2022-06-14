«Чуть не пристрелил»: Кошмал из «Сватов» поделилась кадрами с Добронравовым Кошмал из «Сватов» поделилась кадрами с Добронравовым

Фото: koshmal/vk.com

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в «Сватах», опубликовала фрагмент из сериала, в котором ее коллега Федор Добронравов наставляет на нее ружье. Кадрами она поделилась в своем Telegram-канале.

На видео Добронравов, заметив Кошмал, восклицает: «Ты что, ненормальная?» В свою очередь испуганная девушка отмечает, что на нее направлено оружие.

Класс, он меня чуть не пристрелил, а я ненормальная, — написала актриса.

Сам отрывок из сериала она никак не прокомментировала. В связи с этим ее подписчики посчитали, что Кошмал таким образом высмеивает Добронравова.

Добронравов по сути сделал ее актрисой. Кем она была? — задался вопросом один из пользователей Telegram.

Ранее актриса телесериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съемочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать её страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич прокомментировал в беседе с NEWS.ru поступок Кошмал, назвав его «дешевым пиаром».