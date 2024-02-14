«Чудом выжил под обстрелом в ДНР»: как сейчас живет актер Владимир Стеклов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Стеклов

Народный артист России Владимир Стеклов недавно вновь отправился в Донбасс, чтобы доставить гуманитарную помощь бойцам СВО. Как сейчас живет актер, что он рассказал о поездках в зону спецоперации, где снимался?

Что известно о помощи Стеклова бойцам СВО

10 февраля Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправились с гуманитарной помощью к бойцам специальной военной операции в Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщало РИА Новости. Известно, что коллектив театра вылетел после гастролей из Шанхая в Москву 9 февраля.

Эта поездка — не первый визит Стеклова в Донбасс. В 2021 году артист посетил Донецк и Луганск со спектаклем «Анна Каренина». В зону спецоперации он приехал с гуманитарной помощью, когда бойцы ВС РФ взяли Северодонецк и Лисичанск.

В марте 2023 года актер также навестил участников спецоперации в Донбассе. Он прочел им стихи, рассказал о съемках и поделился историями из жизни.

«Желание и стремление бывать здесь возникло: помимо каких-то моих самостоятельных решений, меня просто влечет сюда некая сила. Потребность. <...> Эти минуты общения, надеюсь, не только для меня очень дороги. Очень хотелось бы познакомиться с бойцами еще ближе», — признавался Стеклов в беседе с «360».

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Стеклов

Как Стеклов чуть не погиб в Донбассе

В мае 2023 года актер рассказал, что чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Этой историей он поделился в беседе с изданием «Абзац».

«Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться. И тут впереди в метрах 50 [от нас] прилет. Если бы не остановка, мы бы как раз до этого места [доехали]... Чудо!» — сообщил артист.

Что говорил Стеклов об уехавших из России артистах

Как отмечал Стеклов, он негативно относится к коллегам, которые считают, что за границей, в частности, в западных странах, их ждет красивая жизнь. По мнению артиста, многим из них придется разочароваться.

«Почему все так уверены, что оттуда все самое лучшее. Что нами все занимаются, нравственностью нашей, моралью нашей, нашим, наконец, социальным благополучием. Откуда это ощущение? Ничего хорошего оттуда я ни разу не ощущал. То, что открыли ворота и сказали: „Поезжайте“, — ну и что вы приобрели? Ну ездили — и замечательно», — цитировал актера портал Starhit.

Чем известен Владимир Стеклов

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде (Казахская ССР). По окончании в 1970 году Астраханского театрального училища по специальности «актер драматического театра и кино» служил в Советской армии (в музыкальном взводе ГКНИИ ВВС им. Чкалова в Ахтубинске).

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Владимир Стеклов

В 1989 году Стеклов получил звание заслуженного артиста России, а в 2001 году — народного артиста.

В декабре 1997 года Стеклов был допущен к спецподготовке для полета на станцию «Мир». В июне — октябре 1999 года проходил общекосмическую подготовку по специальной программе участника космического полета. 24 января — 15 марта 2000 года проходил подготовку в составе экипажа КК «Союз ТМ-30» вместе с космонавтами Сергеем Залетиным и Александром Калери, 14–15 марта успешно сдал комплексный экзамен, но из-за недостаточного финансирования проекта его организаторами во время съемок фильма «Тавро Кассандры» в космос так и не полетел. Фильм в итоге был снят другим режиссером без съемок в космосе, но со Стекловым в главной роли. И вышел под названием «Воры и проститутки. Приз — полет в космос».

Широкому зрителю Стеклов известен по проектам «Нулевой пациент», «Архипелаг», «Грозный», «Глубже!», «Годунов», «Кадетство» и многим другим.

Стеклов был женат четыре раза. У него трое дочерей, самая младшая из которых родилась, когда актеру было уже 70 лет.

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