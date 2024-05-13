Что за фильм «Министерство неджентльменских дел» Ричи? Очерняет ли Россию

Фото: «Вольга»

Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

13 мая в прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Чем лента похожа на «Бесславных ублюдков», очерняет ли картина Россию и СССР?

Что за фильм «Министерство неджентльменских дел»

Сценарий комедийного боевика Гая Ричи основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Действие ленты начинается в 1942 году, во время первого этапа Второй мировой войны.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для проведения диверсий в немецком тылу. Английской команде спецагентов-авантюристов ставят задачу сокрушить врага изнутри. В частности, лидеру группы Гасу Марчу-Филлипсу поручено уничтожить подводные лодки противника в Атлантическом океане. Для достижения этой цели агентам дозволено использовать любые методы, поэтому в ход идут обман, подлог и другие запрещенные приемы.

Главные роли в ленте сыграли Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Энрике Сага.

Что общего у «Министерства неджентльменских дел» и «Бесславных ублюдков»

Критики и СМИ сравнивали ленту с работой Квентина Тарантино о специальном отряде, состоящем из американских евреев, который боролся с нацистами. Лента отличалась мощным звездным кастом в лице Брэда Питта, Майкла Фассбендера, Кристофа Вальца, Аугуста Диля и других.

Фильм Ричи, по мнению критиков, напоминает «Бесславных ублюдков», однако это «более легкая» версия этой картины. Подходы режиссеров сильно различаются, хотя оба используют Вторую мировую войну как контекст для рассказа о группе, выполняющей особую миссию в тылу врага.

«Любители Тарантино найдут в новом фильме дух похожего безумия и кинематографической свободы в изображении исторических событий, но Ричи выбирает более лёгкий и развлекательный тон, в отличие от более мрачного и жёсткого подхода Тарантино», — отмечает обозреватель Артём Баусов.

Критики отмечают и легкость в игре актеров. Например, Генри Кавилл в ленте Ричи демонстрирует харизму и лидерские качества, но делает это с улыбкой и британским шармом, в то время как Брэд Питт в «Бесславных ублюдках» запомнился зрителям непоколебимой решимостью бороться с нацистами самыми жесткими способами. Герои «Министерства неджентльменских дел» не такие жестокие и бескомпромиссные, как в ленте Тарантино.

Указывают критики и на более простые диалоги героев Ричи. Разговоры персонажей Тарантино метафоричны и глубоки, транслируют в речи много отсылок, в том числе исторических. В «Бесславных ублюдках» диалоги служат инструментами развития сюжета и раскрытию образа мышления персонажей.

В «Министерстве неджентльменских дел» иная ситуация. Ричи использует диалоги в качестве средства поддержания динамики и добавления юмора. Такой подход делает ленту менее сложной, а значит, более доступной для широкой аудитории.

Фото: «Вольга» Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Очерняет ли «Министерство неджентльменских дел» СССР и Россию

Оценка критиков на Rotten Tomatoes составляет 73% положительных отзывов. При этом на платформе «Кинопоиск» рейтинг составляет 7,2 из 10. Некоторые зрители уличили фильм в попытке очернить СССР и преуменьшить его роль во Второй мировой войне.

«Я не знаю, с чего вдруг Гай Ричи подался в ярых английских патриотов, но в этом фильме режиссёр свою нацию выставил чуть ли не единственной сверхдержавой, в одиночку разгромившей всю нацистскую Германию. Может ещё где-то американцы там были по боку, но вклада Советского Союза тут нет вообще», — возмущается зритель Сергей Клишин.

«Вы, конечно же, заметили: всё, к чему прикасается рука англичанина, „меняет ход войны“. Тьюринг взломал „Энигму“, и это „изменило ход войны“. Англичане подкинули немцам какой-то просроченный труп с поддельными документами (операция "Мясной фарш"), и это „изменило ход войны“. Этот фильм поставлен на основе реальных событий (из рассекреченных архивов Черчилля, операция "Почтмейстер"), и она тоже „изменила ход войны“. Сидя у себя на острове, англичане каждые 15 минут меняли ход войны», — возмутилась пользовательница mariinna2018.

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