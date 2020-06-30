Брэда Питта и Анджелину Джоли впервые за четыре года заметили вместе

https://static.news.ru/photo/63988760-bb01-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Голливудский актёр Брэд Питт впервые за четыре года побывал дома у экс-супруги и коллеги по цеху Анджелины Джоли.

Одна из самых красивых звёздных пар распалась в 2016 году. За четыре года экс-супруги так и не смогли прийти к мирному общению: знаменитости до сих пор делят детей. За это время бывших возлюбленных ни разу не видели вместе. Но папарацци удалось заснять Джоли и Питта спустя долгое время. Артист приехал домой к матери своих детей, и они о чём-то долго говорили, передаёт Daily Mail.

Издание уточняет, что бывшие муж и жена живут в одном районе Лос-Анджелеса, однако до нынешнего времени они старались не пересекаться. На этот раз голливудские актёры провели вместе около двух часов. После этого Питт сел на свой новый мотоцикл и уехал. Содержание беседы неизвестно, но журналисты предполагают, что знаменитости могли обсуждать общую дочь Шайлу. Девушка часто попадает на страницы журналов со скандальными заявлениями. На этот раз она сообщила Джоли, что подружилась с бывшей возлюбленной её отца Дженнифер Энистон и хочет называть её мамой. Также она выразила желание переехать жить к Питту.

Ранее Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом. Звёздам фильма «Мистер и миссис Смит» пришлось расстаться ради благополучия семьи. Как отметила Джоли, решение расторгнуть брак было верным. Актриса приняла его, чтобы уберечь от проблем своих детей. По словам голливудской знаменитости, она по-прежнему думает исключительно об их благополучии.

После развода артистка долгое время никак не комментировала произошедшее, чем, как она сама подчеркнула, воспользовались многие посторонние люди. В результате молчания Джоли её дети прочитали в СМИ много неправды.

«Самая красивая пара Голливуда» распалась в 2016 году. Сам Питт впоследствии рассказывал, что развод произошёл по его вине. Актёр ежедневно пил алкоголь, что в итоге чуть не привело его к лишению права опеки над шестерыми общими с Джоли детьми. После прохождения курса лечения артист бросил спиртное, писал NEWS.ru.